Турист прыгнул с балкона во время вечеринки в отеле ради веселья и едва не погиб

Турист из Великобритании решил спрыгнуть с балкона отеля в бассейн во время вечеринки ради веселья и едва не погиб. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в комплексе апартаментов в Марбелье, популярном курорте на юге Испании. 31-летний мужчина вместе с друзьями решил попробовать экстремальное развлечение «балконинг», которое предполагает прыжки с балконов гостиниц. Однако британец не рассчитал траекторию, во время прыжка ударился о зонтик и упал на землю.

В результате мужчина получил тяжелую травму головы, повреждение внутренних органов и множественные переломы костей. Сотрудники службы экстренной помощи потратили почти 40 минут на то, чтобы стабилизировать состояние раненого на месте происшествия, прежде чем он был доставлен на машине скорой помощи в ближайшую больницу.

Впоследствии его перевели в другое учреждение в Малаге и поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи назвали его состояние предельно критическим.

Ранее в июне британский турист спрыгнул с обрыва скалы и разбился насмерть во время путешествия в Португалию. По данным местной полиции, произошел несчастный случай.