Мужчина попытался бесплатно перелететь самолетом в европейскую страну и погиб

Неизвестный мужчина попытался бесплатно перелететь в отсеке шасси самолета в Нидерланды и погиб. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщается, 20 апреля в отсеке шасси самолета, прибывшего в аэропорт Амстердама из Лагоса (Нигерия), было обнаружено тело неизвестного мужчины. Королевская военная полиция Нидерландов сделала заявление о начале расследования обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, погибший мужчина хотел тайно перелететь в европейскую страну, не покупая билет.

Ранее в феврале подросток из Кении перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и выжил. Сообщалось, что 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Согласно предположениям властей, чтобы осуществить полет в другую страну, он зацепился за нижнюю часть шасси и преодолел таким образом около 400 километров.