Совершившая 30 перелетов «зайцем» пассажирка раскрыла способ не покупать билет

Безбилетная пассажирка, совершившая 30 перелетов «зайцем», раскрыла секрет своего обмана и назвала способ не покупать билет. Об этом сообщает Metro.

Как отмечает издание, выступая из тюрьмы округа Кук в Чикаго, 69-летняя Мэрилин Хартман (Marilyn Hartman) заявила, что благодаря своему скромному, но уверенному поведению смогла попасть на десятки рейсов без посадочного талона и обманывать службы безопасности аэропорта.

«Самостоятельно я никогда не садилась в самолет — меня всегда пропускали», — рассказала женщина в интервью. Так, например, однажды Хартман удалось пробраться на рейс авиакомпании British Airways и долететь из США до Великобритании. К тому времени женщина была хорошо известна сотрудникам Управления транспортной безопасности аэропорта, однако она все равно продолжала летать без билета.

«Я делала безумную вещь — просто следовала за кем-то. Например, кто-то нес синюю сумку, и когда я попадала в очередь на досмотр службы безопасности, сотрудники просто пропускали меня, так как думали, что я с тем парнем, который нес синюю сумку», — вспоминает женщина.

Путешествия Хартман закончились в октябре 2019 года, когда ее задержали в аэропорту О’Хара в Чикаго. Женщине предъявили обвинения в краже со взломом, незаконном проникновении и в нарушении условий испытательного срока.

В течение 500 дней Хартман отбывала наказание в тюрьме округа Кук, где ей также поставили диагноз биполярное расстройство. Женщина винит в своем состоянии тяжелое детство, но надеется, что лечение поможет ей измениться. В настоящее время Хартман освобождена под залог и находится под домашним арестом.

Управление транспортной безопасности еще не прокомментировала ситуацию, однако, по сообщениям экспертов, опыт со случаем Хартман должен позволить избежать подобных ошибок в будущем.

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