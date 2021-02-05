Мужчины ради секса незаконно пересекли границу и попались

Испанская полиция задержала группу мужчин из Франции, которые незаконно пересекли границу страны ради секса. Об этом сообщает Daily News.

19 французских граждан были арестованы в ходе рейда на публичный дом в Капмани, в 20 минутах езды от испано-французской границы. Туристы были в числе 39 посетителей заведения, и, помимо них, в здании присутствовала 21 секс-работница. Попавшимся с поличным отдыхающим теперь грозит крупный штраф за нелегальное пересечение границы, а также за нарушение мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.

По данным правоохранительных органов, бордель, название которого не раскрывается, работал скрытно как отель и сдавал постояльцам номера в почасовую аренду. Операция захвата была организована после того, как представители власти узнали о подпольной работе «гостиницы» во время действия ограничений из-за COVID-19. В ходе обыска также было конфисковано холодное оружие и наркотики.

Район, где произошел рейд, находится недалеко от каталонского пограничного города Ла-Жонкера, где расположен один из крупнейших и самых известных борделей Европы «Парадиз». Секс-клуб на 80 комнат, который также предоставляет жилье работницам, закрылся в марте прошлого года из-за локдауна, введенного правительством Испании. 90 женщин, работающих в борделе, жаловались на то, что их буквально выбросили на улицу с чемоданами в руках.

В январе сообщалось о женщине, которая случайно забронировала своей дочери номер в гостинице для свингеров во время ее отпуска. Приехав в отель, девушка сняла обстановку на видео и поделилась роликом в соцсетях. За сутки его посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей, многие из которых оставили шуточные комментарии под видео.