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15:12, 20 июля 2026Экономика

Москвичам раскрыли выгодный способ обзавестись недвижимостью

Брокер Ракута: Купить загородный дом в Москве и области выгоднее, чем квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Купить дом в Москве и области будет выгоднее, чем квартиру. Лучший способ обзавестись жильем раскрыл ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с Национальной службой новостей.

По словам эксперта, приобрести дом в Москве можно за 12 миллионов рублей, а по области можно уложиться и в 8-9 миллионов рублей. При этом для такой покупки можно воспользоваться семейной ипотекой, даже если дети старше семи лет.

Ракута подчеркнул, что стоимость квадратного метра в домах ниже, чем в квартирах. Причем чаще предлагают готовые варианты под ключ. «После времени ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет», — заключил брокер.

Ранее жители Московской области назвали главное препятствие для переезда в столицу. Им оказалось слишком дорогое жилье.

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