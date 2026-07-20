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15:14, 20 июля 2026Авто

Иномарка лишилась половины кузова при перестроении перед грузовиком

На Московском шоссе в Петербурге фура затащила Audi под «Газель»
Марина Аверкина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП, в ходе которого столкнулись шесть машин, сообщает портал 78.ru. В результате аварии пострадал водитель Audi, которого оперативно доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что мужчина за рулем иномарки начал перестроение, но рядом идущий большегруз затянул Audi под «Газель». От мощного удара переднюю часть иномарки сильно разрушило, а бампер отлетел под колеса.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, но в этот момент на проезжей части никого не было. Еще один автомобиль, не ставший участником массовой аварии, оказался заблокированным среди других машин и долгое время не мог выбраться из ловушки.

Ранее стало известно, что водитель и 13 пассажиров оказались госпитализированы после съезда маршрутного автобуса в кювет в Мурманской области. В числе пострадавших есть несовершеннолетний. ДТП случилось на автодороге Апатиты — Кировск. Водитель внезапно почувствовал себя плохо, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

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