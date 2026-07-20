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15:09, 20 июля 2026Мир

Новый премьер Британии дал громкое обещание по будущему страны

Премьер-министр Великобритании Бернем пообещал стране самые большие изменения за 40 лет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yui Mok / PA Images via Getty Images

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его правительство проведет крупнейшие преобразования в стране за последние четыре десятилетия. Его слова передает The Guardian.

«Мы изменим политику, сделав ее более ориентированной на сотрудничество и решение проблем, а не на борьбу за политические очки», — сказал он.

Политик отметил, что намерен передать больше полномочий регионам, чтобы расширить их возможности для развития, а также построить новую экономическую модель. По его словам, жизненно важные услуги вновь окажутся под более сильным общественным контролем, что позволит сделать их более доступными для населения.

В понедельник, 20 июля, Бернем стал новым премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера.

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