Мать случайно забронировала дочери секс-отель на время отпуска и прославила ее

Мать американской туристки случайно забронировала ей номер в гостинице для извращенцев и прославила дочь в социальных сетях. Об этом девушка с ником @chaneybelle рассказала в TikTok-аккаунте.

Жительница Орландо пояснила, что отправилась отдыхать в Майями, не подозревая, что гостиница окажется свингерской. Когда девушка попала в объект размещения, она сняла его убранство на видео и опубликовала на своей странице.

Американка показала подписчикам зеркало на потолке, упаковку премиум-презервативов, игрушки для взрослых и шкаф с различными винами и шампанским. «Мама забронировала нам отель в Майями, не предполагая, что он для извращенцев», — подписала она кадры.

За сутки ролик посмотрели больше 2,5 миллиона пользователей, многие из которых оставили шуточные комментарии под видео. «Что ж, ну хотя бы сувениры привезете», «Советую тебе не трогать кровать...», «Что ж, по крайней мере, кровати там должны быть очень удобными, а стены — с хорошей звукоизоляцией, так что соседей вы слышать не будете, хаха», «Моя мама как-то тоже едва не забронировала этот отель, а потом прочитала отзывы о нем в интернете...» — писали они.