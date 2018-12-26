Назван процент забывших секс-игрушки в отелях россиян

Онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, сколько процентов россиян забывали в гостиницах свои секс-игрушки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Из всех участников опроса 13 процентов признались, что хотя бы раз оставляли в номере отеля секс-игрушки. Также оказалось, что чаще всего россияне оставляют в отеле одежду и обувь, за этот вариант проголосовало 30 процентов. На втором месте в рейтинге самых забываемых вещей была техника и зарядки от различных устройств — 27 процентов проголосовавших.

17 процентов россиян ответили, что чаще всего забыли косметику и туалетные принадлежности, а 10 процентов проголосовали за книги и сувениры.

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Другие участники опроса оставляли в гостинице детские игрушки (7 процентов). Реже всего российские туристы забывали в отелях деньги, ключи и документы (5 процентов).

В июле эксперты провели исследование в аэропортах и выяснили, какие предметы там крадут чаще всего. На первом месте по привлекательности для воров оказались деньги. Оказалось, что карманники постоянно следят за путешественниками, которые снимают наличные в банкомате, или пытаются узнать PIN-код от карты.

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