Названы самые воруемые вещи в аэропортах

Эксперты проанализировали кражи в аэропортах и составили список самых воруемых предметов. Об этом сообщает Mirror.

На первом месте по привлекательности для мошенников оказались деньги: карманники постоянно следят за путешественниками, которые снимают наличные в банкомате, или пытаются узнать PIN-код от карты.

Второе место заняли мобильные телефоны, так как туристы часто забывают их на столе в баре или в зоне ожидания.

Также в десятку самых воруемых предметов вошли очки, кошельки и сумки, камеры, ручная кладь, ювелирные украшения, паспорта и документы, планшеты и ноутбуки.

По данным исследования, у 11 процентов опрошенных крали что-то из личных вещей еще до посадки в самолет. Путешественникам посоветовали внимательнее следить за вещами и не оставлять их без присмотра, а также не класть сумки в сканирующий аппарат раньше времени, когда они проходят процедуру досмотра, так как из-за больших очередей вещи могут пройти сканирование раньше вас и стать легкой добычей для воров.

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В мае охранник лондонского аэропорта, проработавший там больше десяти лет, поделился в интервью тем, как воруют личные вещи пассажиров во время досмотра. Сотрудник рассказал, что преступники крадут что-нибудь каждый день: ноутбуки, ювелирные украшения, кошельки. Однажды он стал свидетелем того, как у женщины своровали вазу с прахом ее мужа.

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