Китаец обокрал соседа в самолете и попался

Китайца арестовали в аэропорту Бангкока за кражу денег у соседа во время перелета. Об этом сообщает Bangkok Post.

Один из пассажиров авиалайнера, резидент Гонконга Фай Квок, пожаловался бортпроводникам, что его обокрал мужчина, сидевший рядом.

После приземления в аэропорту Суварнабхуми представители властей схватили подозреваемого, Сюй Сюэляна, и начали расследование. Сотрудники полиции нашли у него 4 200 тайских батов (примерно восемь тысяч рублей) и 1 700 гонконгских долларов (примерно 13 тысяч рублей) и попросили вора вернуть деньги Квоку.

У нарушителя также обнаружили пачку купюр номиналом в один доллар. Выяснилось, что Сюэлян воровал не в первый раз и всегда пользовался одной и той же схемой. Он вытаскивал у людей банкноты и вместо них подкладывал по одному доллару, чтобы те не сразу заметили пропажу.

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После возвращения денег потерпевшему вор был передан в полицейский участок аэропорта Бангкока, где ему предъявили обвинение в краже.

В июле 2017 года двоих грузчиков аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке уличили в кражах денег и имущества авиапассажиров. Охраннику показалось подозрительным поведение двух рабочих, поэтому он принял решение задержать их и обыскать. У одного из мужчин он нашел наличные в сумме 10 тысяч юаней (почти 88 тысяч рублей). После этого грузчики были переданы полиции.

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