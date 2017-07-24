В Таиланде задержали воровавших у авиапассажиров вещи и деньги грузчиков

Двоих грузчиков аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке уличили в кражах денег и имущества авиапассажиров. Об этом в понедельник, 24 июля, пишет газета Bangkok Post.
По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 21 июля. Охраннику, проработавшему в воздушной гавани столицы Таиланда всего 20 дней, показалось подозрительным поведение двух рабочих.
Они часто оглядывались на сотрудника службы безопасности Суварнабхуми во время погрузки багажа в самолет Malaysia Airlines, который должен был вылететь в Куала-Лумпур (Малайзия).
В итоге охранник задержал и обыскал двух мужчин. У одного из них он нашел наличные в сумме 10 тысяч юаней (почти 88 тысяч рублей). После этого грузчики были переданы полиции и арестованы.
В квартире одного из задержанных обнаружили ворованные часы, две пары солнцезащитных очков и 54 туркменских маната (около тысячи рублей). Мужчина признался в совершении нескольких краж за последние пять месяцев.
Теперь обоим работникам Суварнабхуми грозит тюремное наказание в виде пяти лет лишения свободы максимум и штраф в размере до 10 тысяч бат (примерно 17,6 тысячи рублей).
В марте стало известно о том, что в петербургском аэропорту Пулково задержали грузчика, воровавшего посылки.