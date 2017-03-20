Грузчика из Пулково задержали за кражу посылок на полмиллиона рублей

Полиция задержала оператора-грузчика в петербургском аэропорту Пулково, который на протяжении полугода регулярно осуществлял кражи грузовых посылок на общую сумму более полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что 31-летний мужчина «совершил хищение мобильных телефонов в количестве 11 штук, планшета, а также мужской одежды брендовых марок и алкогольной продукции». Часть украденного изъята.

В отношении работника аэропорта, проживающего в городе Тосно Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сотрудники линейного отдела МВД России также установили личности еще троих грузчиков, которые могут быть причастны к совершенным преступлениям.

11 февраля работник в Омском аэропорту протаранил грузовой тележкой для багажа корпус самолета А320. На обшивке образовалась вмятина, вследствие чего командир принял решение о замене лайнера. По факту произошедшего была начата доследственная проверка.