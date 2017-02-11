Сотрудник омского аэропорта протаранил самолет тележкой для багажа

В аэропорту Омска грузчик протаранил тележкой самолет. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел 11 февраля около 09:00 по местному времени (06:00 мск). Занимавшийся погрузкой багажа перед полетом сотрудник допустил столкновение тележки с корпусом самолета А320 компании «Уральские авиалинии». В результате на обшивке корпуса образовалась вмятина. Командир лайнера принял решение о замене самолета.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

30 декабря 2016 года пассажирский самолет Ан-24, у которого после вылета из Якутска сработал датчик отказа одного из двигателей, вернулся в аэропорт отправления. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал. На борту находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа.