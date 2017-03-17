Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя

Два самолета компании «Уральские авиалинии» едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Симферополя. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на очевидца чрезвычайного происшествия.

«Самолету А-320, вылетавшему рейсом U6-2932 в Екатеринбург, пришлось съехать за пределы ВПП, чтобы избежать столкновения с Airbus A-321 (рейс U6-521) из Москвы, совершившим посадку и направляющимся к терминалу», — приводит ресурс слова источника. Автомобили «скорой помощи» и МЧС прибыли на место спустя 20 минут.

Материалы по теме Летать и не бояться Самые безопасные авиакомпании мира

Как отмечает «Крыминформ», в администрации аэропорта и компании «Уральских авиалиний» пока не комментировали инцидент.

В конце июля 2016-го самолет Airbus A320 авиакомпании «Ямал» из-за неполадки на некоторое время заблокировал взлетно-посадочную полосу в аэропорту Симферополя. У лайнера, направлявшегося в Нижневартовск, сработала сигнализация о неустойчивом давлении в гидросистеме. Самолет был отбуксирован к месту стоянки. Пассажиры продолжили путь на резервном самолете авиакомпании.