Американку разозлило фото сотрудника аэропорта с огромным лобстером из ее багажа

Владелица магазина морепродуктов в американском Олд Сейбруке, штат Коннектикут, раскритиковала действия работающих в аэропорту Бостона сотрудников федерального Управления транспортной безопасности, которые в ходе проверки вытащили из ее багажа огромного лобстера и сфотографировались с ним. Об этом Лиза Файнман (Lisa Feinman) написала на странице своего магазина в Facebook.

По словам женщины, больше всего ее возмутил тот факт, что служащие вытащили 12 других лобстеров, чтобы добраться до самого большого. Она добавила, что они специально лежали сверху.

Файнман также отметила, что сотрудник транспортной администрации не знает, как правильно обращаться с омаром, и поэтому мог сломать ему клешню. «Серьезно, делать больше нечего? И кто был бы виноват?» — указала она.

«С каких пор считается нормальным проверять чужой зарегистрированный багаж и при этом фотографироваться? Я лично оскорблена произошедшим, потому что упаковала уже проверенный холодильник с осторожностью и заботой о лобстерах и личном имуществе моих клиентов», — говорится в записи.

Фотографию на своей странице в Twitter разместил 26 июня официальный представитель Управления транспортной безопасности Майкл Маккарти. Он отметил, что сотрудники ведомства «способны проверить любую вещь в зарегистрированном багаже, в том числе этого лобстера весом более 20 фунтов [свыше девяти килограммов]».

В то же время в магазине сообщили, что омар весил 15 фунтов (почти семь килограммов). Его передали клиенту, который «был очень счастлив».

Согласно правилам, перевозка пассажирами живых лобстеров в багаже разрешена. При этом животное должно быть упаковано в герметичный прозрачный пластиковый контейнер.