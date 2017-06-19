Ресторан отпустил на волю огромного 132-летнего омара

В американском городе Хемпстед, штат Нью-Йорк, освободили 132-летнего омара по кличке Луи, который провел в неволе 20 лет. Об этом сообщает UPI.

Владелец ресторана Peter’s Clam Bar Бутч Ямали (Butch Yamali) и член городского правления Энтони Сантино (Anthony J. Santino) принесли огромное ракообразное к берегу и отпустили его в море. «Сегодня я объявляю об официальном помиловании омара Луи», — объявил Сантино собравшимся горожанам и представителям властей Хемпстеда.

Луи жил в ресторане Peter’s Clam Bar около двадцати лет. Ямали рассказал, что в начале июня один из клиентов хотел купить омара-долгожителя. Владелец заведения отказался расставаться с ракообразным, ставшим для него своего рода питомцем. После этого случая Ямали решил освободить животное.

У омара, весящего около 10 килограммов, недостает одной клешни. Несмотря на это, специалисты полагают, что Луи удастся выжить на воле, потому что у него отсутствуют естественные враги.

Омары продолжают расти всю жизнь. С возрастом эти животные не слабеют и не утрачивают плодовитости, однако увеличивающиеся размеры затрудняют линьку. Это ограничивает продолжительность жизни представителей этого вида. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой омар, которого удалось поймать, весил 20,14 килограмма.

В 2016 году сообщалось, что в Канаде буддийские монахи приобрели восемь ящиков с живыми лобстерами, предназначенными для продажи в рестораны, и выпустили ракообразных в океан.

