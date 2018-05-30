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Выяснены сексуальные предпочтения клиентов Airbnb

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Новое исследование, проведенное ресурсом House Method, показало, что 53,9 процента опрошенных клиентов приложения для аренды жилья Airbnb занимаются сексом в съемных квартирах. Об этом сообщается на официальном сайте ресурса.

В ходе анализа опросили тысячу гостей, среди них 27,9 процента предпочитают заниматься сексом в душе, 22,5 процента — на диване, 11,6 процента — на кухне, 10,8 процента — в джакузи, 6,2 процента — в бассейне, и 3 процента — на обеденном столе.

Также было выявлено, что около 32 процентов гостей оставляют после себя следы на постели, которые потом приходится убирать владельцам жилья.

Вдобавок эксперты опросили 100 арендодателей Airbnb и узнали, какие привычки посетителей больше всего их злят. Самым раздражающим оказалось то, что гости оставляют кондиционер включенным на весь день, когда уходят (42 процента проголосовавших), далее следует изменение времени прибытия в последнюю минуту (15 процентов) и неправильное прочтение информации о заезде (15 процентов).

В июле 2017 года пара туристов из Южной Кореи обнаружила в арендованной квартире в Японии камеру, замаскированную под датчик пожарной сигнализации. Путешественники сняли помещение через сервис Airbnb. Им показался подозрительным расположенный на потолке прибор, который светился зеленым светом. Корейцы начали искать информацию о скрытых камерах в интернете и выяснили, что устройства, которые маскируют под детекторы дыма, действительно существуют.

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