Найден способ выманить деньги у путешественников

Эксперты безопасности из компании ESET предупредили пользователей приложения для аренды жилья Airbnb о серьезной угрозе, связанной с кражей денег. Об этом они рассказали в своем блоге.

По данным исследователей, в сети распространяется фишинговая кампания, целью которой является кража банковских данных владельцев арендуемых помещений и путешественников. Пользователям сервиса приходит письмо, в котором говорится о скором вступлении в силу Общего регламента по защите данных.

В этом же послании спамеры уверяют, что в связи с обновленной политикой безопасности Airbnb пользователю необходимо перейти по ссылке и принять новые условия. По указанному адресу жертвы видели анкету для заполнения, где требовалось ввести ФИО и данные банковской карты вместе с логином и паролем от приложения. Затем вся эта информация попадала в руки мошенников.

Фишинговые послания приходили с домена @mail.airbnb.work. Эксперты посоветовали пользователям Airbnb внимательнее проверять адрес отправителя при получении подобных писем.

В апреле злоумышленники нашли способ обойти блокировку от спама в сервисе Gmail. Они использовали поддельные заголовки электронной почты, в результате чего все приходящие письма попадали в папку «Отправленные».

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