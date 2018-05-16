Хакеры заставили жертв глазеть на Сталина перед уничтожением компьютера

Исследователи MalwareHunterTeam обнаружили вредоносный алгоритм, названный StalinLocker. Он блокирует все файлы, хранящиеся на компьютере, ставя на экран заглушку с портретом Иосифа Сталина. О находке специалистов сообщил портал BleepingComputer.

Программа-локер дает пользователю всего 10 минут на введение кода, отменяющего ее действия. Все это время на экране устройства, помимо счетчика, выводится фотография советского лидера, сопровожденная лозунгами советского времени, а на фоне играет гимн СССР. Если юзер не отгадывает шифр, то алгоритм запускает процесс удаления содержимого всех дисков.

Кодом разблокировки является разница между датой запуска файла на компьютере и числами 1922.12.30 (скорее всего, подразумевается дата утверждения договора об образовании СССР). По данным специалистов, при корректном введении шифра, локер сам отменяет автозапуск очистки компьютера. В противном случае программа переберет все имена дисков от A к Z и удалит все содержимое, к которому получит доступ.

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В MalwareHunterTeam обратили внимание на то, что каждый раз при запуске программы времени на разблокировку у пользователя будет все меньше, так как в коде StalinLocker прописано деление текущего количества оставшихся секунд на три. Вредоносная программа сейчас находится в процессе разработки (пока она сбоит в самостоятельном планировании обновления драйвера на зараженном компьютере), но вскоре может стать полноценным оружием против юзеров по всему миру.

Специалисты по кибербезопасности утверждают, что локер можно «поймать» и обезвредить антивирусной программой, поэтому рекомендуют установить ее или обновить имеющуюся.

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