Популярная порноигра оказалась воровкой паролей

Исследователи безопасности Trend Micro обнаружили вредоносный код в приложении Mia Khalifa Porn Game, которое маскировалось под эротическую игру от одноименной американской порноактрисы. Об этом они рассказали в блоге компании.

По словам экспертов, вирус получил название Maikspy: он ворует личные данные пользователей Windows и Android. В частности, мобильная версия приложения после установки выдавала сообщение об ошибке и последующем удалении, однако на самом деле программа скрывалась и работала в фоновом режиме. Затем ПО крало номер телефона, пароли от аккаунтов, а также передавала список установленных приложений и СМС-сообщения на серверы злоумышленников. С января 2018 года шпионская программа сменила название на Virtual Girlfriend, однако ее суть осталась прежней.

Материалы по теме Спаси, не сохраняй Интернету грозит уничтожение. Он может развалиться на куски

Десктопная Windows-версия вируса представляла из себя архив с двумя исполняемыми файлами и Readme-документом, в котором описывался процесс отключения антивируса, якобы мешающего комфортной игре. Остальные файлы давали приложению права администратора и помогали извлекать из памяти незащищенные пароли и пин-коды.

В начале мая эксперты в области кибербезопасности компании VUSec рассказали о новой форме атаки на Android-смартфоны. Технология взлома получила название GLitch. По словам специалистов, она использует старую уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer, которая позволяет осуществлять манипуляции с данными, хранящимися в ячейках памяти компрометируемых устройств.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!