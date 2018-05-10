Хакеры пригрозили Роскомнадзору «заблокировать анус»

Анонимные хакеры взломали сайт Федерального агентства по международному сотрудничеству (Россотрудничество) и принялись угрожать Роскомнадзору. На это обратило внимание издание TJ.

Злоумышленники получили доступ к поддомену prev.rs.gov.ru, на котором ранее располагалась старая версия сайта Россотрудничества. Они разместили там обращение к сотрудникам ведомства на английском языке.

«Приветствуем, Роскомнадзор. Последние ваши деструктивные действия против российского интернета заставили нас поверить, что вы — всего лишь кучка некомпетентных и безмозглых червей. У вас не должно быть возможности продолжать бесполезный вандализм. Считайте это нашим последним предупреждением. Ваши Анонимы», — говорится в послании.

Ниже хакеры разместили юмористический комикс, где изображены молодой человек с плакатом «Анус себе заблокируй, Роскомнадзор» и возможные дальнейшие действия в случае получения такого предупреждения.

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Представители Россотрудничества и Роскомнадзора пока не прокомментировали ситуацию со взломом государственного сайта.

В середине апреля в России начались массовые блокировки адресов хостинг-провайдеров, которые, по данным Роскомнадзора, используются для обхода блокировки Telegram. В результате пострадали крупные ресурсы, к примеру, 27 апреля на несколько часов были заблокированы адреса «Яндекса», Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. Доступ к Telegram должен быть заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы, куда Роскомнадзор обратился после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

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