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Дуров вспомнил историю предков и поделился планами на Telegram

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Юристы Telegram обжаловали решение Верховного суда России о законности приказа ФСБ заблокировать мессенджер. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

По его словам, если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то требование вписывалось бы в рамки Конституции. «Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — написал на своей странице ВКонтакте Дуров.

Он также отметил, что борьба за Telegram в России продолжится, потому что «история наших предков учит биться до победного конца», и поздравил всех с Днем Победы.

Решение заблокировать Telegram было принято в апреле Таганским судом Москвы по требованию Роскомнадзора. Ведомство обратилось в суд после отказа компании предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.

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