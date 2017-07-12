Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру

Пара туристов из Южной Кореи обнаружила в арендованной квартире в Японии камеру, замаскированную под датчик пожарной сигнализации. Об этом сообщает интернет-издание NextShark.

Путешественники сняли помещение через сервис Airbnb. Им показался подозрительным расположенный на потолке прибор, который светился зеленым светом. Корейцы начали искать информацию о скрытых камерах в интернете и выяснили, что устройства, которые маскируют под детекторы дыма, действительно существуют.

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Туристы разобрали датчик и обнаружили внутри карту памяти MicroSD. Они выяснили, что на ней содержится видео того, что происходило в помещении.

После этого отдыхающие обратились за помощью в посольство Южной Кореи в Японии. Дипломаты помогли им подать заявление в полицию по факту случившегося, а также нашли другое жилье на время пребывания в стране.

Представитель Airbnb заявил, что компания не потерпит нарушения права на конфиденциальность и частную жизнь. Он заверил, что хозяин данной квартиры был вычеркнут из списка арендодателей на сервисе. Когда и в каком именно городе произошел инцидент, не уточняется.