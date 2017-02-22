В Японии решили развивать туризм с помощью ниндзя

В Японии намерены привлекать туристов с помощью культуры ниндзя. Для этой цели в среду, 22 февраля, в стране запустили специальный проект The Ninja Nippon Project. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Проект, в частности, включает в себя создание академии и музея ниндзя, а также организацию туров в регионы Японии, тесно связанные с историей этих наемных убийц.

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Музей планируется открыть в Токио в 2018 году. Подобный уже действует в городе Ига на острове Хонсю и привлекает ежегодно в среднем 200 тысяч посетителей.

Академия планирует выпускать так называемых послов ниндзя, которые должны будут распространять японскую культуру по всему миру. Что касается туров, то они включают в себя посещение городов в префектурах Нагано, Сига, Сага, Канагава и Миэ.

За созданием проекта стоит японский совет ниндзя (JNC). Инициативу поддержала национальная туристическая организация.

В январе стало известно, что японские производители сантехники решили ради удобства зарубежных путешественников стандартизировать символы на кнопках управления высокотехнологичными туалетами.

