В токийском аэропорту начали продавать «борщ» в баночках

В международном аэропорту Токио (Ханэда) начали продавать своеобразный аналог борща. Об этом сообщается на странице посольства Японии в России на Facebook.

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«В этом году, в связи с углублением отношений Японии и России, в автоматах аэропорта Ханэда появился новый горячий напиток — борщ!» — говорится в сообщении. На баночке с продуктом изображена матрешка.

В посольстве поясняли, что это не совсем борщ, а томатный суп с кукурузой. Тем не менее, по словам дипломатов, «такая баночка может стать хорошим сувениром для друзей как из Японии, так и из России».

В середине декабря 2016 года правительство азиатской страны объявило об облегчении визового режима для россиян. Изменения вступили в силу с 1 января 2017 года.