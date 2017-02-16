Японский посол увидел резкий рост спроса россиян на визы

Число выданных россиянам виз в Японию в январе 2017 года выросло на 56 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016-го, рассказал чрезвычайный и полномочный посол страны в России Тоёхиса Кодзуки. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает портал TourDom.ru.
Такое заявление дипломат сделал на церемонии открытия московского офиса японской национальной туристической организации (JNTO). Кодзуки связал резкий рост спроса на поездки в Японию с упрощением визового режима для россиян.
Глава Ростуризма Олег Сафонов, в свою очередь, отметил, что власти двух стран подписали соглашение о взаимном увеличении потока путешественников до 250 тысяч человек ежегодно. Таких показателей планируется достичь к 2019 году.
В 2016 году в Россию приехали порядка 100 тысяч японцев. В азиатском государстве за аналогичный период побывали примерно 50 тысяч гостей из России.
Японское правительство объявило об облегчении визового режима для россиян в декабре 2016 года. В январе 2017-го нововведение, благодаря которому туристические визы в страну стали бесплатными, вступило в силу.