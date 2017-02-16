Японский посол увидел резкий рост спроса россиян на визы

Число выданных россиянам виз в Японию в январе 2017 года выросло на 56 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016-го, рассказал чрезвычайный и полномочный посол страны в России Тоёхиса Кодзуки. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает портал TourDom.ru.

Материалы по теме Границ больше нет Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян

Такое заявление дипломат сделал на церемонии открытия московского офиса японской национальной туристической организации (JNTO). Кодзуки связал резкий рост спроса на поездки в Японию с упрощением визового режима для россиян.

Глава Ростуризма Олег Сафонов, в свою очередь, отметил, что власти двух стран подписали соглашение о взаимном увеличении потока путешественников до 250 тысяч человек ежегодно. Таких показателей планируется достичь к 2019 году.

В 2016 году в Россию приехали порядка 100 тысяч японцев. В азиатском государстве за аналогичный период побывали примерно 50 тысяч гостей из России.

Японское правительство объявило об облегчении визового режима для россиян в декабре 2016 года. В январе 2017-го нововведение, благодаря которому туристические визы в страну стали бесплатными, вступило в силу.