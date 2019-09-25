Стюардесса забыла в отеле слишком большую секс-игрушку и была высмеяна

Пользователи сети посмеялись над анонимной стюардессой, которая забыла в номере гостиницы свою секс-игрушку. Обращение менеджеров авиакомпании к членам экипажа опубликовано в Facebook-группе A Fly Guy's Cabin Crew Lounge, где высмеиваются поступки сотрудников авиакомпаний.

«Привет от менеджеров по работе с членами экипажа… Только что мы получили звонок из отеля в Манчестере. Они нашли 25-сантиметровый фаллоимитатор в одном из номеров, где жили стюардессы. Пожалуйста, свяжитесь с ними и сообщите, что можете забрать его позже», — говорится в письме сотрудницам Brussels Airlines, отправленном по факсу.

Пользователи сети подняли на смех неизвестную работницу авиакомпании. «Ну, это неудивительно, учитывая то, что однажды я обнаружил оставленную членом экипажа секс-игрушку в самолете», — отметил один комментатор. «Тем лучше для нее! Она отдала предпочтение дилдо, а не сомнительным связям. Молодчина!» — хвалила другая девушка. «Похоже, кому-то было действительно одиноко! Ха-ха», — шутила третья пользовательница. «Черт, 25 сантиметров — это очень много! Лошадиный размер!» — съязвил еще один участник группы.

В декабре 2018 года онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 13 процентов россиян забывали в гостиницах свои секс-игрушки. Чаще всего россияне оставляют в отеле одежду и обувь — за этот вариант проголосовало 30 процентов. На втором месте в рейтинге самых забываемых вещей была техника.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!