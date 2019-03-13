Россияне рассказали о любимых запретных развлечениях в отелях

Онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, какие правила туристы чаще всего любят нарушать в отелях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, 34 процента опрошенных мужчин признались, что хотя бы раз купались в бассейнах в нетрезвом состоянии и в неположенное время. Также 27 процентов респондентов и 21 процент респонденток рассказали, что курили в номерах, где это было запрещено.

Помимо этого, 17 процентов российских туристов занимались сексом в неположенном месте. При этом выяснилось, что у мужчин подобные шалости случались чаще (26 процентов), чем у женщин (17 процентов).

Кроме того, 20 процентов россиян отметили, что хотя бы раз воровали вещи из номеров. Реже всего туристы из России дрались с персоналом гостиницы или другими отдыхающими — о таких инцидентах вспомнили всего пять процентов опрошенных.

В декабре 2018 года онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, сколько процентов россиян забывали в гостиницах свои секс-игрушки.

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