Раскрыты подробности сексуальной жизни экипажа круизных лайнеров

Сотрудники экипажа круизных лайнеров поделились подробностями своей сексуальной жизни на борту. Об этом сообщает The Sun.

Бывшие и нынешние работники признались, что отношения во время круизных путешествий развиваются и заканчиваются очень быстро, поскольку люди находятся близко друг к другу в замкнутом пространстве в течение долгого времени.

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По их словам, секс на круизных кораблях случается чаще, чем в студенческих общежитиях. Как считает бывший управляющий корабля Тейлор Сокол, один месяц в круизе равен двум годам сексуальной жизни на суше.

Помимо этого, сотрудники отметили, что подобные условия могут и разрушать отношения. Бывший производственный менеджер компании Seabourn Cruise Line Чэд Стоун рассказал, что он сделал предложение сотруднице экипажа круизного корабля, однако спустя месяц после помолвки узнал, что она изменяет ему с коллегами, и бросил девушку.

В январе пассажиры круизного лайнера Norwegian Cruise Line, следовавшего из Сингапура в Таиланд, обнаружили в своей каюте занимавшихся сексом членов экипажа. По словам 64-летнего Бобби Джексона и его 62-летней супруги Мэри, они делали это прямо на их кровати.

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