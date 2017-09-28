На волнах качался буй

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В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз

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Фото: Buzz Pictures / Alamy / Diomedia

Во вторник, 26 сентября, в Венеции стартовал первый в мире секс-круиз Desire Cruise. Около 700 пассажиров отправились в недельное плавание на роскошном лайнере Azamara Quest, где разрешено практически все: секс в публичных зонах, обмен партнерами и на что еще хватит фантазии отдыхающих. Главное, чтобы по взаимному согласию. Желающих попасть на борт было столько, что организаторы уже запланировали второй такой круиз на следующий год.

Отдых для взрослых

Организовала круиз мексиканская компания Original Group. Более тридцати лет она специализируется на отдыхе для взрослых. Ей принадлежат два курорта в Мексике — Desire Riviera Maya Pearl Resort и Desire Riviera Maya Resort.

Попасть туда могут путешественники только старше 21 года и только парами. Никаких одиночек. У бассейнов многие нежатся в костюмах Адама и Евы.

Вечером страсти подогревают аниматоры: к концу конкурсов большинство отдыхающих остаются без одежды и устремляются в так называемые sin rooms («комнаты греха»). Что там происходит, остается только догадываться.

Год назад Original Group объявила, что решила перенести свой опыт организации отдыха для взрослых на море. «Мы тщательно выбирали и корабль, и маршрут, чтобы обеспечить пассажирам отдых высокого класса и дать им возможность подогреть чувства в роскошной и безопасной обстановке», — рассказал британской Daily Mail генеральный директор компании Родриго де ла Пенья (Rodrigo de la Peña).

12 палуб удовольствия

Лайнер Azamara Quest, первым принявший на борт любителей оргий, принадлежит круизной компании Azamara Club Cruises, специализирующейся на ультрароскошных морских путешествиях.

Спущен на воду в 2000 году, в 2012-м прошел полную реновацию. В 355 каютах (93 процента из них — с видом на море) размещаются 690 пассажиров.

Помимо кают, на 12 палубах — бассейны (включая крытый), джакузи, спортзал, скалодром, спортивная площадка, поле для мини-гольфа, джакузи, театр, несколько ресторанов, салон красоты, казино, библиотека, сигарная комната и даже часовня.

Цена удовольствия

Билеты на Desire Cruise продавались с июня прошлого года. Удовольствие попасть на крупнейшую морскую оргию (так круиз окрестили западные журналисты) — не из дешевых. Стандартная каюта — 3,2 тысячи долларов, люкс Club World Owners Suite — 11 тысяч долларов на человека.

Тем не менее билеты раскупили очень быстро. Более того, Original Group уже объявила, что в апреле 2018 года проведет второй подобный круиз. Лайнер отправится в плавание из Барселоны (Испания) и спустя восемь дней прибудет в итальянский порт Чивитавеккья. По пути запланированы остановки в гаванях Франции, Монако и Италии. Стоимость билетов начинается от 3124 долларов за человека.

Just boarded the inaugural #DesireCruise! 👌🏽🛳 Swipe left to see who joined me. 😍 . It's not a naked cruise. But a few areas (like the pool) are clothing optional. ✨ . It's not a "sex cruise", but the experience is designed to enhance erotic connection. ✨ . It's not a Lifestyle/Swinger cruise, but Lifestyle couples are most welcome! ✨ . I'm thrilled to be a part of this experience and so excited for @desireresorts to bring their concept to the world -- starting with Europe. 😀🌏My first visit to @desireresorts (11 years ago) changed my life by shifting and expanding my perception of beauty, sexuality & body image. I've learned so much from the Desire guests over the years and each visit inspires new conversations with @wareintorontobrandon, novel personal insights and fresh material to share in my work with both couples and even corporate clients (e.g. Anecdotal reports of how couples maintain their non-sexual passion can be applied to cultivating passionate teams -- trust me!). I can't wait to see what adventures and learning opportunities this week brings. ✨ . #desireresorts #desireexperience #travel #instatravel #traveller #sexpert #sexologist #sexwithdrjess #italy #venice #venezia #clothingoptional #love #relationships #relationshipgoals #couples #couplegoals

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В компании Dreamlines.ru, которая занималась продажей билетов на секс-круиз в России, «Ленте.ру» заявили, что людей, которые интересовались этим плаванием, но бронировали единицы.

«Все же большинство клиентов достаточно консервативны и не готовы к таким приключениям. Хотя мы общались с оператором данного круиза, и они заверяют, что совершенно не обязательно участвовать в различных тематических мероприятиях — можно просто наслаждаться маршрутом и обществом открытых и раскрепощенных людей», — рассказал гендиректор Dreamlines.ru Федор Егоров.

Также в некоторых круизных компаниях, ориентированных на немецкий рынок (например, Aida), действуют общие сауны, которые нельзя посещать в одежде. «Так что те, кто хочет понять готов ли к свинг/нудистским круизам, это может быть первый шаг», — пояснил он.

Что же касается тематических круизов в целом, то, по словам Егорова, их огромное количество. Например, в этом году круизная компания Royal Caribbean на борту лайнера Oasis of the Seas делала тематический круиз, посвященный полному солнечному затмению Total Eclipse Cruise. А в феврале следующего года лайнер Independence of the Seas примет на своем борту фестиваль 70000 Tons of Metal, посвященный тяжелой музыке. Там выступят такие группы как Cannibal Corpse, Insomnium, Sepultura и многие другие. Круиз был практически полностью раскуплен в первые пять дней после анонса, сейчас осталось буквально несколько кают высокой категории.

Правила поведения

Как уже говорилось, билеты на секс-круиз 2017 года продавались только парам. «Мы хотим дать возможность семейным людям вернуться в пору чувственных наслаждений», — пояснял Родриго де ла Пенья.

И это не единственное правило.

Во время плавания гостям запрещено появляться без одежды в ресторанах и у стойки регистрации, а также строжайше запрещено приставать к официантам и членам команды. Любые контакты с другими пассажирами только с их согласия. «Помните, "нет" — это значит "нет"», — гласит инструкция, опубликованная на сайте компании-организатора плавания.

Кроме того, гостям запрещено фотографировать других участников круиза.

«Наши игровые комнаты предназначены для сексуального и эротического наслаждения. Мы просим вас использовать только их для удовлетворения ваших интимных желаний», — обращаются организаторы к гостям.

Как сообщает GQ Italia, каждый пассажир лайнера расписывается в том, что ознакомлен с правилами. Правда, неизвестно, что грозит за их нарушение.

Развлекательная программа

Всем, кто считает, что морской круиз — это скучный отдых пенсионеров, советуем почитать программу Desire Cruise.

Организаторы обещают гостям провокационные эротические вечеринки, тематические игры, кулинарные состязания. На многих из этих мероприятий одежда необязательна.

«Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы Тайгер Вудс встретился с Анной Курниковой?» — приглашают пассажиров на гольф-вечеринку.

Предусмотрены и БДСМ-вечера, и оргии. В «Мастерской отношений» супружеские пары узнают, насколько смогут сдвинуть границы сексуальной близости, а на Pumping Pool Party гости погрузятся «в море сладострастия».

Сбор участников круиза был организован за сутки до отправления лайнера. Как пишет Magazine delle Donne, 25 сентября пассажиры встретились в «одном секретном театре» в Венеции. Обязательный дресс-код, помимо платья для дам и костюма для кавалера, — венецианская маска для обоих. Лица своих попутчиков пассажиры увидели уже на лайнере.

Маршрут плавания

Лайнер во время плавания сделает остановки в Равенне (Италия), Сплите, Задаре и Дубровнике (Хорватия), а также зайдет в порт Копера (Словения). При выходе в город пассажиров просят не забывать одежду. 3 октября Azamara Quest вернется в Венецию.

Кирилл Комаров

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