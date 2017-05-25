Опубликована видеопрезентация первого в мире эротического круиза

Видео: Bare Necessities Cruises / YouTube

Британская газета Daily Star в четверг, 25 мая, опубликовала видео, посвященное первому в мире морскому секс-круизу Desire Cruise. Это путешествие должно начаться осенью этого года в Венеции. Второй подобный круиз намечен на 2018 год.

Туристов отправят в плавание на лайнере Azamara Quest. На борту судна для них организуют эротические вечеринки и другие развлечения для взрослых.

Путешественникам, в частности, обещают, что в ходе круиза они смогут воплотить в жизнь свои «запретные сексуальные фантазии». Кроме того, на борту лайнера будут созданы специальные зоны, где можно находиться полностью обнаженным.

Летом прошлого года сообщалось о старте продаж билетов на Desire Cruise. Самое дорогое предложение от компании-организатора путешествия Original Group стоит 11 тысяч долларов, а самое дешевое 3,2 тысячи.