Первый в мире эротический круиз решили повторить

Компания Original Group, организовавшая первый в мире морской секс-круиз Desire Cruise, планирует устроить подобное путешествие во второй раз. Об этом сообщается на сайте фирмы.

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Круиз стартует 28 апреля 2018 года в Барселоне. Завершится плавание 5 мая в итальянском городе Чивитавеккья, расположенном рядом с Римом. За время восьмидневного путешествия туристы побывают во Франции — их лайнер зайдет в порт Сет на юге страны и регион Прованс. Кроме того, маршрут Desire Cruise включает Монте-Карло (Монако), а также итальянские города Портофино, Флоренцию и Пизу.

Забронировать билет на круизный лайнер можно уже сейчас. Тарифы варьируются от 2710 долларов до 11 130 долларов с человека. Как пишет Daily Mail, руководство Original Group решило запустить Desire Cruise во второй раз, вдохновленное популярностью первого круиза среди туристов.

Впервые Desire Cruise должен стартовать осенью текущего года. Лайнер отправится в плавание из Венеции 26 сентября и завершит его 3 октября в том же итальянском городе.

Туристы поплывут на роскошном судне Azamara Quest длиной 180 метров. Для отдыхающих организуют эротические вечеринки и ориентированные на взрослых развлечения. В специальных зонах на борту лайнера можно будет находиться обнаженным.

