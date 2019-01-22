Сотрудники круизного лайнера занялись сексом в каюте пассажиров и попались

Пассажиры круизного лайнера Norwegian Cruise Line, следовавшего из Сингапура в Таиланд, обнаружили в своей каюте занимавшихся сексом членов экипажа. Об этом сообщает The Sun.

64-летний Бобби Джексон и его 62-летняя супруга Мэри заплатили за недельное путешествие 4,8 тысячи фунтов стерлингов (410 тысяч рублей) и остались разочарованы поездкой.

Сперва им пришлось ждать посадки на корабль в течение двух часов, а затем они нашли в своей каюте двух сотрудников лайнера, занимавшихся сексом на их кровати.

«Когда мы наконец попали на корабль, мы сразу направились в бар за напитками, потому что были истощены ожиданием на жаре. Затем мы пошли искать свою каюту», — рассказала Мэри Джексон. По ее словам, дверь в каюту удалось открыть только с третьего раза, и когда они распахнули ее, увидели лежавших на кровати голых мужчину и женщину.

«Я немедленно захлопнула дверь и пошла в соседнюю каюту, где поселилась моя сестра, — пожаловалась Мэри. — Я была травмирована увиденным».

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Когда супруги обратились за помощью к менеджеру, он ответил, что не может переселить их в другую каюту, поскольку весь лайнер заполнен. Им пришлось продолжить путешествие в выделенном им номере.

Когда туристы вернулись домой, они обратились к представителям Norwegian Cruise Line за компенсацией, но получили лишь скидку в размере 400 фунтов на следующее круизное путешествие.

Позже компания Norwegian Cruise Line занялась расследованием случившегося и пообещала связаться с семьей Джексон, чтобы обсудить компенсацию.

В июне отдых на лайнере Royal Carribean вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. За это время пассажиры должны были посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые туристы не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.

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