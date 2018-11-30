Интимную жизнь пассажиров круизного лайнера снимали на скрытую камеру

Пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел, когда супруги Крис и Дана Уайт совершали трехдневный круиз по Карибским островам. В телевизионном шоу Inside Edition они рассказали, что записывающее устройство было спрятано в телевизионных проводах.
«Мы были ошеломлены тем, что в нашей комнате стояла камера, и она работала. Наше личное пространство было нарушено», — возмутился Крис Уайт.
Представители Carnival заявили, что камера не была включена, однако мужчина утверждал, что устройство было теплым, когда он его потрогал.
«Мы расследуем случившееся и уже направили камеру в ФБР. Это необычная ситуация, и до сих пор не ясно, кто и почему поместил это устройство в каюту мистера и миссис Уайт», — уточнили представители Carnival.
В сентябре пара туристов из Шотландии нашла скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. 34-летний путешественник Дуги Гамильтон рассказал, что он обнаружил устройство почти сразу. Оно находилось в электронных часах, которые показались мужчине подозрительными.