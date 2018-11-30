Интимную жизнь пассажиров круизного лайнера снимали на скрытую камеру

Пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел, когда супруги Крис и Дана Уайт совершали трехдневный круиз по Карибским островам. В телевизионном шоу Inside Edition они рассказали, что записывающее устройство было спрятано в телевизионных проводах.

«Мы были ошеломлены тем, что в нашей комнате стояла камера, и она работала. Наше личное пространство было нарушено», — возмутился Крис Уайт.

Представители Carnival заявили, что камера не была включена, однако мужчина утверждал, что устройство было теплым, когда он его потрогал.

Материалы по теме «Вы видите это?!» Что происходит за закрытыми дверями гостиничных номеров

«Мы расследуем случившееся и уже направили камеру в ФБР. Это необычная ситуация, и до сих пор не ясно, кто и почему поместил это устройство в каюту мистера и миссис Уайт», — уточнили представители Carnival.

В сентябре пара туристов из Шотландии нашла скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. 34-летний путешественник Дуги Гамильтон рассказал, что он обнаружил устройство почти сразу. Оно находилось в электронных часах, которые показались мужчине подозрительными.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!