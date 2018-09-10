За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер

Пара туристов из Шотландии нашла скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. Об этом сообщает Daily Record.

34-летний путешественник Дуги Гамильтон рассказал, что он обнаружил камеру почти сразу. По его словам, на тот момент они находились в съемном жилье всего 20 минут, и он 10 минут разглядывал электронные часы, которые показались ему подозрительными.

«Я вытащил из часов зарядное устройство и увидел, что в задней части была литиевая батарейка. Тогда я понял, что на самом деле внутри часов камера», — поделился шотландец. Как уточнил мужчина, скрытая камера охватывала всю гостиную и спальню, где стояла кровать. Он не решился оставаться в этой квартире и заявил о случившемся в полицию Торонто.

Он также сообщил о камере в Airbnb и потребовал полного возмещения денежных средств, потраченных на это жилье.

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Ранее в мае сообщалось о проведенном ресурсом House Method исследовании, которое показало, что 53,9 процента опрошенных клиентов приложения для аренды жилья Airbnb занимаются сексом в съемных квартирах. В ходе анализа опросили тысячу гостей, среди них 27,9 процента предпочитают заниматься сексом в душе, 22,5 процента — на диване, 11,6 процента — на кухне.

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