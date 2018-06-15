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Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере

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Отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. Об этом пишет Daily Mail.

В течение пяти дней судно с 2,5 тысячами пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые пассажиры не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.

«Это было отвратительно. Я никогда не видела такого хаоса. Людей тошнило прямо в бассейн, а по пути к завтраку нам приходилось перешагивать тусовщиков, которые упали пьяными и заснули на палубе», — с ужасом вспоминает одна путешественница.

Также пассажиры утверждали, что купить пакетик с кокаином было проще, чем достать обычную выпивку. «Я вообще в шоке, что никто не умер», — удивился мужчина, находившийся на судне.

По словам очевидцев, некоторые отдыхающие даже занимались групповым сексом на глазах у всех, в то время как другие были пьяны настолько, что их пришлось развозить в номера в инвалидных креслах.

«В какой-то момент я забыл, что нахожусь в круизном путешествии, потому что происходящее вокруг было похоже на какую-то нарко-оргию», — поделился пассажир лайнера.

Все происходящее на борту было запечатлено телевизионным каналом Channel 4 в рамках реалити-шоу, которое выйдет в эфир в ближайшее время.

В июне компания друзей сорвала рейс в чешскую столицу Прагу из-за своего непристойного поведения на борту. Инцидент произошел в британском аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet. После посадки на борт группа пьяных туристов, которые отмечали мальчишник, начала шумно себя вести. В результате сотрудники авиакомпании отменили рейс и сняли с него всех пассажиров.

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