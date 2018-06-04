Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс

Компания друзей сорвала рейс в чешскую столицу Прагу из-за своего непристойного поведения на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в британском аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet. После посадки на борт группа пьяных туристов, которые отмечали мальчишник, начала шумно себя вести. В результате сотрудники авиакомпании отменили рейс и сняли с него всех пассажиров.

Впоследствии один из хулиганов, 32-летний мужчина, был арестован за нарушение общественного порядка. Полиция аэропорта опубликовала в Twitter комментарии по поводу случившегося. «Мы разочарованы поведением нескольких молодых людей, которые сорвали полет не только себе, но и другим 140 попутчикам. Самолет — это не ночной клуб», — написали сотрудники.

— ASP Bristol Airport (@ASPAirport) 02 июня 2018, 10:52

«Нам пришлось отменить рейс, так как группа нарушителей на борту задержала его, а затем вылет не состоялся из-за плохих погодных условий», — сообщил представитель авиакомпании. «Мы сделали все, чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров, и предложили им бесплатно полететь другим рейсом или получить возврат денег», — добавил он.

Также лоукостер предоставил клиентам бесплатную еду и напитки в качестве компенсации.

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В мае пассажир, которому не дали напиться в самолете, устроил дебош на борту, теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Джейсон Феликс летел с острова Санта-Крус в Майами рейсом авиакомпании American Airlines и во время полета попросил принести еще пива. Бортпроводник отказал ему, после чего дебошир обозвал бортпроводника и устроил драку в проходе.

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