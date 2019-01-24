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Составлен рейтинг забытых в самолете вещей

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Эксперты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список вещей, которые россияне чаще всего забывали на борту самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что чаще всего россияне оставляли на борту лайнера перчатки (в этом признались больше половины участников опроса). На втором месте оказались мобильные телефоны, а на третьем — наушники.

Также некоторые путешественники признались в том, что забывали в самолетах обувь и теплую одежду.

По словам бортпроводниц, самыми необычными находками были переноска с ребенком, сумка, набитая носками, и гигантский миньон.

В декабре специалисты провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 13 процентов россиян хотя бы раз забывали в гостиницах свои секс-игрушки. Также оказалось, что россияне часто оставляют в отеле одежду и обувь, за этот вариант проголосовало 30 процентов.

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