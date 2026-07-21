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06:02, 21 июля 2026Наука и техника

Сжатие Луны объяснили

Эксперт Бурмистров: Луна сжалась на 50 метров из-за внутреннего остывания
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние несколько веков Луна сжалась — ее диаметр уменьшился на 50 метров — из-за внутреннего остывания, объяснил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

«Около 4,5 миллиарда лет назад она была очень горячей, и с тех пор ее недра постепенно охлаждаются», — сказал специалист.

По его словам, на Луне сжатие сопровождается сейсмической активностью магнитудой до 5,5.

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Также в июле в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что США с 2027 года хотят начать строительство лунной базы.

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