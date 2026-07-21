Сжатие Луны объяснили

Эксперт Бурмистров: Луна сжалась на 50 метров из-за внутреннего остывания

За последние несколько веков Луна сжалась — ее диаметр уменьшился на 50 метров — из-за внутреннего остывания, объяснил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

«Около 4,5 миллиарда лет назад она была очень горячей, и с тех пор ее недра постепенно охлаждаются», — сказал специалист.

По его словам, на Луне сжатие сопровождается сейсмической активностью магнитудой до 5,5.

Ранее на сессии международного форума «Иннопром — 2026» генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех заявил, что в России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы.

Также в июле в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что США с 2027 года хотят начать строительство лунной базы.