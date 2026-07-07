Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 7 июля 2026Наука и техника

В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы

«Рубежи науки»: Для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы, заявил на сессии международного форума «Иннопром — 2026» генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. Его слова передает ТАСС.

Чех отметил, что малые ядерные реакторы изготавливаются в форм-факторе морского контейнера. «Задача очень интересная — провести своеобразную революцию с относительно маленькими источниками ядерной энергии 170 мегаватт электрической мощности, что в целом хватит небольшому городу, в том числе лунному», — сказал руководитель.

Чех выразил уверенность, что Россия станет первой в мире страной, которая произведет такие установки.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что Российская академия наук одобрила концепт российского сегмента совместной с китайской стороной Международной научной лунной станции (МНЛС) — International Lunar Research Station (ILRS).

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны» сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Настроение Трампа омрачилось перед саммитом НАТО

    Блогер из России раскрыл минус жизни во Франции

    Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

    Матч Норвегии и Бразилии на ЧМ принес россиянину выигрыш в размере 2 миллионов рублей

    Макрон сделал заявление на фоне взрыва во время его визита в Сирию

    На Украине предрекли погромы против украинцев в Польше

    Генсек НАТО сравнил альянс с футбольной командой

    Пытавшийся без очереди заправиться на российской АЗС лжеполицейский попал на видео

    Агутин заработает сотни миллионов рублей за три концерта

    В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok