Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:54, 19 марта 2026

Лихачев: К середине 2030-х годов на Луну доставят АЭС
Иван Потапов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

К середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию (АЭС), заявил в ходе семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС.

«Это станция не менее пяти киловатт мощности с работой до десяти лет», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В феврале президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия способна разработать АЭС для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о том, что Россия планирует доставить на Луну малую АЭС для того, чтобы обеспечить энергией космическую станцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

    Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

    Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok