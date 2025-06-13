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10:29, 13 июня 2025Россия

Мантуров рассказал о планах доставить на Луну малую АЭС

Первый вице-премьер Денис Мантуров: Россия доставит на Луну малую АЭС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о том, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию (АЭС) для того, чтобы обеспечить энергией космическую станцию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Мантурова, перед тем, как изучать дальний космос, необходимо отработать технологии в ближнем космосе, на Луне.

«Отрабатывая технологии на Луне, в частности с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить в первую очередь энергетикой. И речь идет о поставке на Луну нашей атомной энергетической станции, малой АЭС, которая будет вырабатывать электричество для обеспечения жизнедеятельности той станции, которая будет работать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о планах построить ядерную электростанцию на Луне. По словам Баканова, Развернутая на Луне электростанция станет фундаментом для будущих лунных баз. Кроме того, госкорпорация планирует нарастить орбитальную группировку с целью обеспечить покрытие всей территории страны, продолжил Баканов

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