Новый глава Роскосмоса рассказал о планах построить ядерную станцию на Луне

Глава Роскосмоса Баканов: РФ построит ядерную электростанцию на Луне

Россия построит ядерную электростанцию на Луне. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его обращение в связи с празднованием Дня России опубликовано в Telegram-канале государственной корпорации.

Развернутая на Луне электростанция станет фундаментом для будущих лунных баз, отметил глава Роскосмоса.

Кроме того, госкорпорация планирует нарастить орбитальную группировку с целью обеспечить покрытие всей территории страны, продолжил Баканов. «Впереди — грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения», — отметил он.

Ранее В России предложили достичь одной из экзопланет — небесных тел, которые максимально похожи на Землю. Какими техническими средствами можно будет этого достичь, автор идеи — председатель совета директоров корпорации «Новый космос» Дмитрий Мацук — не уточнил.