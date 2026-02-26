Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:56, 26 февраля 2026Наука и техника

Названы сроки разработки АЭС для Луны

Ковальчук: Россия способна разработать АЭС для Луны в течение пяти-семи лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россия способна разработать атомную электростанцию (АЭС) для базирования на Луне в течение пяти-семи лет. Сроки назвал президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, конструкторы должны превратить существующие решения в «суперсовременные системы на новых материалах». Ковальчук подчеркнул, что принципы этой работы известны.

«У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — сказал он на полях Форума будущих технологий.

Материалы по теме:
Китай и США соперничают за место на Луне. Почему Пекин рискует повторить советский опыт и проиграть Америке в гонке за Луну?
Китай и США соперничают за место на Луне.Почему Пекин рискует повторить советский опыт и проиграть Америке в гонке за Луну?
11 января 2026
«Русские впереди американцев» 60 лет назад СССР покорил Луну. Как случился последний триумф Сергея Королева?
«Русские впереди американцев»60 лет назад СССР покорил Луну. Как случился последний триумф Сергея Королева?
31 января 2026

В августе 2025 года издание Politico писало, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить АЭС на Луне.

В июне Ковальчук заявил, что российская АЭС для Луны будет готова к 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

    Госдума приняла закон о запрете на выдачу государствам категории иностранцев

    В России осудят политолога-экстремиста

    Названы сроки разработки АЭС для Луны

    Влияние обновленного ГОСТа на стоимость пива оценили

    Захарова резко ответила Мерцу на слова о «варварстве» России

    В российском городе затопило школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok