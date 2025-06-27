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20:32, 27 июня 2025Наука и техника

В России назвали срок готовности АЭС для Луны

Глава НИЦ Ковальчук: Атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская атомная электрическая станция (АЭС) для Луны будет готова к 2030 году. Соответствующий срок телеканалу «Россия-24» назвал президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, российская сторона располагает полной разработкой вариантов напланетных станций. «По проекту мы должны в 2030 году подготовить к установке на Луне первую атомную станцию», — заявил руководитель.

В апреле Ковальчук в эфире телеканала «Соловьев Live» сказал, что Луну и Марс не освоить без использования атомной энергетики.

В ноябре руководитель НИЦ заявил, что Россия может стать первой страной, способной начать добычу энергии на Луне.

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