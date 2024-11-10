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12:57, 10 ноября 2024Наука и техника

В Курчатовском институте раскрыли планы России по освоению Луны

Физик Ковальчук назвал Россию в числе первых, кто освоит Луну
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom  

У России есть наработки по освоению Луны. Об этом заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», физик Михаил Ковальчук.

По его словам, Россия может стать первой страной, способной начать добычу энергии на Луне. Итогом многолетних исследований стали разработки основ энергетических установок для спутника Земли и не только, а также создание прототипов принципиально новых космических двигателей.

Ковальчук отметил, что у российских физиков «огромное количество идей» по освоению дальнего космоса. Он уверен, что эти наработки надо продвигать в мировом сообществе и закреплять технологическое лидерство России.

В 2023 году ученые из МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, входящего в структуру Курчатовского института, представили гибридную энергоустановку на Луне. Ядерный реактор станет источником тепловой энергии и будет создан с использованием идей в области быстрых жидкометаллических реакторов.

7 ноября научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России, академик Лев Зеленый сообщил, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-27» планируют запустить в 2028 году после начала работы «Луны-26».

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