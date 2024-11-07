В России рассказали о сроках запуска «Луны-27»

ИКИ РАН: «Луну-27» запустят в 2028 году после «Луны-26»

Автоматическую межпланетную станцию «Луна-27» планируют запустить в 2028 году после начала работы «Луны-26». Сроки назвал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России, академик Лев Зеленый в интервью «Интерфаксу».

«Пока речь идет о запуске "Луны-27" в 2028 году с учетом запуска орбитального аппарата "Луна-26" в 2027 году. "Луна-27" должна будет передавать информацию через аппарат "Луна-26", у которого свой срок эксплуатации», — сказал он.

Российская станция «Луна-27» представляет собой тяжелый посадочный аппарат для извлечения с глубины и анализа образца лунного льда, а «Луна-26» — это орбитальная часть миссии. Оба аппарата выведут на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

В июне заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта сообщил, что «Луна-26» исследует, в частности, метеоритную опасность между Землей и ее естественным спутником, тогда как «Луна-27» изучит грунт в районе южного лунного полюса.