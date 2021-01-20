Поляк незаконно пересек границу с Россией из любопытства и пожалел об этом

Житель Польши незаконно пересек границу с Россией и пожалел о содеянном — мужчине пришлось заплатить штраф. Об инциденте сообщается на сайте Варминьско-Мазурского отделения пограничной службы.

20 января сотрудники пограничного поста в Бранево, Калининградская область, наткнулись на следы человека на полосе приграничной дороги. Поняв, что кто-то проник на территорию страны, они принялись искать его в окрестностях.

Нарушителем оказался 39-летний турист из Варшавы, которому стало любопытно, как выглядит польско-российская государственная граница. Мужчина проигнорировал предупреждающие таблички и знаки и просто отправился гулять по другой стране. В итоге ему выписали штраф в 200 злотых (четыре тысячи рублей).

В июле 2020 года стало известно, что финский бизнесмен перевез на своем минивене через закрытую российскую границу более 700 человек. Примерно половина пассажиров вернулись из Финляндии в Россию, половина — из России в Финляндию. Координацией услуг по возвращению на родину занималось Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

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