Россияне поделились рискованным способом попасть в Европу при пандемии

Российские туристы поделились в сети рискованным способом попасть в европейскую страну в условиях пандемии коронавируса и закрытых из-за этого границ. Об этом пишет TourDom.ru

Так, путешественники рассказали, что при наличии туристической визы граждане России могут беспрепятственно проехать на территорию Италии через Грецию — по их словам, ограничения действуют лишь при прямом перелете, в то время как при пересечении греко-итальянской границы они остаются на уровне условностей.

«Никаких проблем. Никого вообще не волновало ни при посадке на рейс, ни по прилете в Рим сколько дней я была в Греции, ни паспорт российский. Проверили только наличие визы — С. Ну и декларацию заполняешь, как все», — заметила одна из участниц форума.

В свою очередь, представитель итальянской принимающей компании Melur Destination Management Марина Никитенко подтвердила, что подобное путешествие россиян за границу действительно возможно, однако оно незаконно. «На свой страх и риск турист может полететь в Италию через Грецию. Но если на месте такой факт вскроется, то ему будет грозить как минимум депортация», — подчеркнула она.

Отмечается, что ранее туристы из России пытались обойти действующие ограничительные меры, используя разрешение на выезд за границу для лечения, — в качестве медицинских целей они указывали прохождение косметических и спа-процедур, получение услуг массажа, мануальной и физиотерапии, лечение гомеопатическими методами. Метод действовал, пока на него не обратили внимание итальянские власти.

15 октября стало известно, что Евросоюз вновь отказался открывать границы с Россией: страны-участницы приняли решение оставить без изменений обновляемый каждые две недели список государств, с которыми могут быть открыты внешние границы. Критериями для отбора стали эпидемиологическая обстановка и меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».